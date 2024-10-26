Antik miras yaşatılıyor! Tescil başvurusu yapıldı

Köyde yetiştiriciliği yapılan çoğu türün bölgeye özgü olduğunu, özellikle gemre ve pembe gemre üzüm türlerini coğrafi işaretle tescil altına almak için çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.





Tok, bağcılıkla bölgenin yerel ırklarının devam ettirildiğini belirterek, "30'un üzerinde üzüm çeşidi var. Yerel üzüm çeşitlerinin ıslah edilmesini, daha verimli hale getirilmesini, hastalıklardan arındırılmasını önemsiyoruz. Bu çeşitlerin ıslahla kalitesi artırılmazsa üretici gelir açısından sıkıntı yaşar. Bir müddet sonra bu iş bırakılmaya ve bu ırkların kaybolmasına neden olur." ifadelerini kullandı.

Yöreye ait sultan dilmit, ak dilmit, gemre, büzgülü, nazik, kınalı, eşek memesi, payam ve arşın üzümleri için ıslah çalışmasının Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından numuneler alınarak başlatıldığını aktaran Tok, bölgedeki diğer üniversiteler, botanik ve tohum ıslah merkezlerinin de konuyla ilgili çalışma yapmasını beklediklerini kaydetti.