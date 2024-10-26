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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 14:02

Antik miras yaşatılıyor! Tescil başvurusu yapıldı

Bağcılık kültürüne ilişkin çok sayıda antik buluntunun saptandığı Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yerel çeşitlerde bağcılığa devam eden üreticiler, geçmişten gelen bu mirası geleceğe aktarabilmek için ıslah çalışmalarına ağırlık verilmesini istiyor.