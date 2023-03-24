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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 12:26

Antarktika'da gelişen turizmin etkileri

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni gerçekleştiren Türk bilim insanları, turizm faaliyetlerinin etkilerini araştırarak Antarktika'nın geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda çalışmalar yürüttü.

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