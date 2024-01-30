Antalya-Konya Karayolu TIR geçişlerine kapatıldı! Kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye kadar ulaştı

Pazar gecesi Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra başlayıp Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle yol, saat 01.30'dan itibaren TIR'ların geçişine kapatıldı.
Bölgedeki TIR'lar dinlenme tesislerine yönlendirildi.
Bölgede yalnızca kar lastiği olan ve zincir takan diğer araçların geçişine izin veriliyor.
EKİPLER TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR
Karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
Kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yolun tekrar TIR ve kamyon geçişlerine açılacağı öğrenildi.