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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 09:30

Antalya-Konya Karayolu TIR geçişlerine kapatıldı! Kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye kadar ulaştı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli geçiş olan Antalya-Konya Karayolu, kar yağışı nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı. Karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye kadar ulaştı.

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