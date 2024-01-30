Antalya-Konya Karayolu TIR geçişlerine kapatıldı! Kar kalınlığı yer yer 25-30 santimetreye kadar ulaştı

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Antalya-Konya Karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

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Pazar gecesi Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra başlayıp Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle yol, saat 01.30'dan itibaren TIR'ların geçişine kapatıldı.

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Bölgedeki TIR'lar dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Bölgede yalnızca kar lastiği olan ve zincir takan diğer araçların geçişine izin veriliyor.

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EKİPLER TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

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Kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yolun tekrar TIR ve kamyon geçişlerine açılacağı öğrenildi.

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