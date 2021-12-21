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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 15:47

Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi

Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler sahilde denizin keyfini çıkarırken, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi Saklıkent'e çıkanlar kar topu oynadı.

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