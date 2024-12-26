Antalya'da otobüsü kaçırınca maymunu yakalattı! Beslenmesi yasak bir tür

İhbar sonrası otobüs terminalinin indirme peronunda taşıma belgesi olmayan 115 santimetre uzunluğunda kılıç balığı da tespit edildi. Soğuk zincir ve taşıma şartlarına uymadığı için kullanıma uygun olmayan ürüne ekipler tarafından el konularak imha edildi.