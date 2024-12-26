Antalya'da otobüsü kaçırınca maymunu yakalattı! Beslenmesi yasak bir tür

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bugün Ankara'dan gelen otobüsle gönderilen koli, teslim alınmayınca görevliler otogarın emanet odasına götürdü.
Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.
Görevliler, 'Rhesus' türü yavru maymunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.
Sağlık kontrolü yapılan maymun 15 gün rehabilitasyona alınacak.