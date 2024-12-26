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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 17:38 |

Antalya'da otobüsü kaçırınca maymunu yakalattı! Beslenmesi yasak bir tür

Antalya'da otobüs terminalinde Ankara'dan gönderilen bir koli, sahibi çıkmayınca emanet odasına gönderildi. X-Ray cihazından geçirilen kolinin içerisinden beslenmesi yasak olan Rhesus türü maymun çıktı.

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