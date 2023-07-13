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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:41

Antalya'da hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu meyve servisi başladı

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Antalya'daki doğal yaşam parkında kalan hayvanlar, havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor.

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