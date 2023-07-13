Antalya'da hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu meyve servisi başladı

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Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Antalya'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceye ulaştı. Sıcak hava Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 125 türden 1400'e yakın hayvanı da olumsuz etkiliyor.

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Hayvanları sıcaklardan korumak için büyük çaba sarf eden görevliler, özel önlemler alıyor. Görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.

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Buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, hayvanat bahçesi sakinleri için lezzetli ve serinletici bir alternatif oluşturuyor.

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Doğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerini yediği anlar ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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Ayı "Bobo"nun havuz keyfi, ilgiyle izleniyor

Hayvanların ayrıca kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor.

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Yaşam parkında bulunan bozayı ailesinin en büyüğü olan ve "Bobo" adı verilen ayı da her sabah havuza girerek buzlu meyve kokteylini tüketiyor. Ayı Bobo'nun havuzda 1 saat kadar süren meyve keyfi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

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Hayvanlara "yaz diyeti" uygulanıyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, 650 dönüm araziye kurulan yaşam parkında sık kızılçamlar bulunduğunu ve içerisinden dere geçtiğini belirtti. Arsun, bu durumlar dolayısıyla hayvan refah ve konforunun yüksek olduğunu dile getirdi.

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Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük sebze ve meyvelerden oluşan "yaz diyeti" uyguladıklarını anlatan Arsun, "Özellikle bozayıların havuzda geçirdiği vakitleri ziyaretçiler ilgiyle izliyor. Havuzlarına atılan meyveli buz küpleri sayesinde ayı Bobo ve ailesi hem iyi vakit geçiriyor hem de serinlemiş oluyorlar. Öğle saatlerinde ise inleri ve mağaraları var. Oraya çekiliyorlar." diye konuştu.

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