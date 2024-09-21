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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:47

Antalya'da bulundu! 8 kilo 200 gram ağırlığında

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu.

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