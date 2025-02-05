Antalya'da badem ağaçları erken çiçek açtı

İlçe sakinlerinden Dilruba Demirci, havaların ısınmasıyla Kaş'ta bahar havası yaşandığını söyledi.





Ağaçların çiçek açmaya başladığını ve güzel görüntüler oluştuğunu belirten Demirci, "İnsanlar dışarıda yürüyüş ve piknik yapıyor. Kuşların cıvıltısı, arıların çiçeklere konması artık baharın geldiğini gösteriyor. Ağaçların çiçek açtığını görünce ailemizle hafta sonunu değerlendirmek istedik. Ağaçların görüntüsü çok güzel beyaz, pembe ve mor çiçekleri var. Bu güzel ağaçların önünde fotoğraf çektirerek hoşça zaman geçirdik." diye konuştu.