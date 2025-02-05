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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2025 Çarşamba 11:04 |

Antalya'da badem ağaçları erken çiçek açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla badem ağaçları erken çiçek açtı.

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