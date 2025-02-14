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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:47 |

Antalya-Astana uçağında kavga! Erzurum'a zorunlu iniş yaptı

Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

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