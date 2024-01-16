  • $30,1022
  • 32,907
  • 1984.5
  • 8088.54

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:31

Antalya - Konya karayolunda ulaşıma kar engeli! TIR'ların geçişine izin verilmiyor

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkisini gece saatlerinde artıran kar yağışı Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede tırların geçişine izin verilimizken diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.