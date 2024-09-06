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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2024 Cuma 14:20

Anne karnında hayati operasyon! Bebek iki böbreğine yapılan müdahaleyle tedavi edildi

Konya'da böbrek yetmezliğine bağlı ölüm riski bulunan bebeğin, anne karnında gerçekleştirilen hayati bir operasyonla yaşaması sağlandı.

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