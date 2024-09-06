Anne karnında hayati operasyon! Bebek iki böbreğine yapılan müdahaleyle tedavi edildi

Anne karnındaki bebeğin böbrek yetmezliğinin önüne geçtiler





Zorlu operasyon sürecini AA muhabiriyle paylaşan Acar, anne karnındaki bebeğin rahatsızlığının bu şekilde devam etmesi durumunda böbrek yetmezliğinin gelişeceğini ve gebeliğin sonlanacağını söyledi.

Bebeğin bu durumda doğması halinde ise böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize mahkum olacağını aktaran Acar, "Ekibimizle böbrekleri ameliyat etme kararı aldık. Annenin karnından geçip, çocuğun sırt bölgesine ulaştıktan sonra böbreklerden birine şant taktık ve çocuğun gelişimini takip ettik." dedi.

Acar, operasyonun ardından olumlu sonuç aldıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 20 gün sonra da diğer böbreği kurtarmak için yine aynı yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Gidişat gayet iyi. Bu şekilde bir müdahale zor bir işlem. Literatürde tek böbreğe yapılan operasyon var. İki böbreğe birden yaptığımız müdahale literatürde bir ilk. Daha önce böyle bir müdahale yok." diye konuştu.