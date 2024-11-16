Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi

Binadakilerden Durmuş Çil, komşularından birinin sese uyanıp, tüm binada oturanları uyardığını söyleyerek, "Biz de onun uyarısı üzerine uyandık ve evden çıktık. Çıkıp baktığımızda istinat duvarı uçmuş. Bilinçsiz yapılan çalışma nedeniyle böyle oldu. Biz 3 aydır uyarıyoruz, dikkate almadılar. Yağmurun da etkisiyle kayma oldu. Orada büyük bir kaya vardı, onu kırınca tamamen kaydı. Geceyi kayınpederde geçirdik. Kimse binaya giremiyor, insanlar tedirgin. 36 daire şu anda mağdur" dedi.