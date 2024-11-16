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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:20

Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat çalışması için kazı yapılan alanda yağmurun etkisiyle toprak kayması meydana geldi, 10 katlı bina tahliye edildi.