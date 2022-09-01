  • $18,2145
  • 18,2925
  • 995.969
  • 3180.46

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe 13:13

Anadolu'nun ilk Türk camilerinden, 932 yıldır ibadete açık

Tokat'ta, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Danişmend Gazi tarafından yaptırılan Anadolu'nun ilk Türk Camilerinden Garipler Cami 932 yıldır ibadete açık.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.