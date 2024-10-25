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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 16:34

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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