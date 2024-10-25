Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

<p>Otoyolun İstanbul istikameti Kaynaşlı ilçesi Asar Suyu Köprüsü yakınlarında, 2 cip ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.</p><br><p>İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Kazada, araçlarda bulunan K.Ş, A.Ş, Ü.Ş. ve S.G. yaralandı.</p><br><p>Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.</p><p><br></p><p>Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.</p><br>