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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2023 Cuma 09:08

Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 18 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

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