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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 10:41

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.

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