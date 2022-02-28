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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:52

Anadol sevdası bunu yaptırdı! Müze gibi garaj

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Anadol tutkunu Kaan Eruz, nadir bulunan ‘STC-16', ‘A6 Böcek' modellerinin de aralarında olduğu 10 araçlık koleksiyonunu, garajında meraklılarının ilgisine sunuyor.

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