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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 13:37

Amida Höyük'teki kazılarda bulundu! Heyecanlandıran keşif

'Diyarbakır'ın kalbi' olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazı çalışmalarında, Geç Uruk dönemine ait silindirik mühür bulundu.