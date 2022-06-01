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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:57

Ambulans sürücülerinin zorlu trafik eğitimi! 1750 sağlık personeli eğitimlerden yararlandı

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Hizmetlerinde görev yapan ambulans sürücüleri, yoğun trafiğe rağmen hastaları güvenle ve zamanında hastaneye ulaştırmak için zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

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