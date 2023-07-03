Altınbeşik Mağarası'nı bayram tatilinde 10 bin kişi ziyaret etti! Dünyada sadece üç tane var biri Türkiye'de

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Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük yeraltı gölü mağarası özellikle bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

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9 günlük kurban bayramı tatilinde 10 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde bin 100 kişi ziyaret etti. Turkuaz renkteki suyun üzerinde gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

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Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Aydın Akbaş, 9 günlük bayram tatili boyunca Mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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"ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI"

Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıdığını, sodalı suyu ve turkuaz rengiyle dikkat çektiğini, Altınbeşik Mağarası'nın içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle muhteşem görsel zenginliğe sahip olduğunun altını çizen Akbaş, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin mağaraya yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Aydın Akbaş, "Altınbeşik Mağarası bayram tatili boyunca adeta ziyaretçi akınına uğradı" diye konuştu.

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"BAYRAM TATİLİNDE 10 BİN ZİYARETÇİ, 6 AYDA İSE 70 BİN ZİYARETÇİ"

Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını anlatan Akbaş, "Kurban bayramında çok yoğun geçirdik. 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 10 bin kişi ağırladık. Bayram tatili ve okulların kapalı olması nedeni ile genelde yerli turistler ve yerli turlar ağırlıkta geldi.

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Onun haricinde hafta içi belirli günlerde Alman başta olmak üzere Rus ve Hollandalı misafirlerin yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyoruz. Bu yılın ilk ayında ziyaretçi sayımız 70 bine ulaştı. Mevsim normallerine göre yağışların iyi gitmesi nedeni ile de mağaranın su seviyesi düşmedi. Güzel seviyede kaldı. Bu da sosyal medyanın da gücü ile rağbeti arttırdı. Umuyorum yılın ikinci yarıyılında da ziyaretçi sayılarımız daha da artacaktır. Geçen yıla göre de ziyaretçi sayımızda ciddi artış var. Her geçen yıl ziyaretçi sayımız artarak rekor kırıyoruz "dedi

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"ALTINBEŞİK MAĞARASI ÜLKEMİZİN BİR GÖZBEBEĞİ"

Altınbeşik Mağarası'nın Türkiye'nin gözbebeği olduğuna dikkat çeken Akbaş, şöyle devam etti:

"Yöremizin alternatif turizme kazandırılması ile birlikte düğmeli evleri ile beraber Altınbeşik Mağarası bölgenin en önemli değeri, Hatta Türkiye'nin en önemli değeri. Çünkü burası Dünyanın en büyük 3'üncü büyüklükteki yeraltı gölü mağarası özelliğini taşıyor.

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İçeride görülmeğe değer sarkıt ve dikitler çok güzel bir havası var. Ziyaretçiler yaz kış 17 derece sıcaklığı ile içerideki görsel ile karşılaşınca hayran kalıyorlar. Çok güzel gezi gerçekleştiriyorlar. Burada 5 adet bot var. Bu botlarla gelen ziyaretçilere güzel bir bot turu düzenliyoruz. Gidiş geliş 20 dakika sürüyor. Kişi başı ücret 50 lira. 200 metre gidip, 200 metre geliyoruz. Toplam keşfedilen mağaranın üst katlardan uzunluğu 5,5 kilometre. Sadece 200 metrelik bölümünü botlarla gezebiliyoruz. Mağaramıza Bu yıl özellikle Avrupalı turistlerin yoğun bir ilgisi var. Günlük Manavgat Antalya çıkışlı en az 15-20 tane tur firmaları düzenli olarak tur düzenliyorlar."

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Altınbeşik Mağarasını ailesi ile birlikte ziyarete gelen Abdullah Tunç, Altınbeşik Mağarasını çok merak ettiklerini ve Antalya'dan günü birlik geldiklerini söyledi. Mağaranın eşsiz görülmeye değer olduğunu söyleyen Tunç, "Mağarayı gerçekten çok merak ediyorduk. Eşim ve arkadaş grubu ile birlikte burayı görmeye geldik. Buranın tarihi dokusu bizi çok etkiledi. Buranın Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü olduğunu biliyoruz.

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Onun için ilgimizi çok çekiyordu. Mağaradan gerçekten çok etkilendik. Gerçekten mükemmel bir yer. İçerisindeki travertenleri ve sarkıkları müthiş. İçerinin havası insanın içini açıyor. İçeride nefes aldığının farkına varıyorsun. Buranın gezilmesi görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten buraya herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.



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Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokolle 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor. Mağara, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 13,5, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 5 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor.

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Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye Speleoloji Derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip, 1994 yılında milli park olarak ilan edildi.

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İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu kiraladıkları botlarla görme imkanı yakalıyor.

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