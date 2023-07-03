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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 12:41

Altınbeşik Mağarası'nı bayram tatilinde 10 bin kişi ziyaret etti! Dünyada sadece üç tane var biri Türkiye'de

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Altınbeşik Mağarası ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı 9 günlük bayram tatili süresince 10 bin, yılın ilk 6 ayında ise 70 bin ziyaretçi gezdi.

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