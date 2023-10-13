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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 10:37

Ali Erbaş: Filistin büyük bir zulüm altında

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' sabah namazı buluşmasına katıldı

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