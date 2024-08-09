Alevlerle mücadelenin gökyüzündeki kahramanları 'çelik kanatlar'

Terörle mücadele başta olmak üzere yurt genelinde asayişin ve huzurun sağlanması için gökyüzünde süzülen Sikorsky S-70, T-129 Atak, Mi-17 helikopterler meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler ile her türlü olumsuz koşulda da yürütülen çalışmalara katkı sunuyor.