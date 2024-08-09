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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2024 Cuma 12:33

Alevlerle mücadelenin gökyüzündeki kahramanları 'çelik kanatlar'

Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde 'çelik kanatlar' olarak adlandırılan helikopterler, yurt genelinde çıkan yangınlarda alevlerle mücadeleye havadan destek sağlıyor.