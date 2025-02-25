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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 12:55 |

Alanyalı marangoz kütükten yaptı! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde marangoz Adem Say'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kütükten oyarak yapıp motor taktığı arabası, görenleri şaşırtıyor.

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