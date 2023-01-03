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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 09:32

Alanya Kalesi'ndeki gizli geçit bulundu! 60 metreye kadar ilerlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizden yaklaşık 250 metre yüksekte yarımada üzerine inşa edilmiş Alanya Kalesi'nin doğu kısmında bulunan gizli geçitteki çalışmalarda 60 metre mesafe katedildi.

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