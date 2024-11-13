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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 16:43

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! TIR'ın patlayan lastiği alev aldı

Kayseri-Niğde kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna giren patates yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği patladı. Alev alan lastiği gören istasyondaki pompacı, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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