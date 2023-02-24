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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 13:51

Akademisyenler değişik kütle hareketleri tespit etti! Deprem bölgesinde şaşırtan araştırma

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli akademisyenler, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerde yaptıkları incelemelerde değişik kütle hareketlerinin görüldüğünü belirledi.

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