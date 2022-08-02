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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 13:41

Ağaçların üzerinde nöbet tutuyorlar! Günün ilk ışıklarına kadar oradan ayrılamıyorlar

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, yaban domuzlarının çeltik ve susam tarlalarına zarar vermemesi için ağaçların üzerine tahtadan yaptıkları gözetleme alanlarında nöbet tutuyor.

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