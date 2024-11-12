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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 08:58

Ağabeyinin marketini benzin dökerek yaktı! 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Erkan Sekmen (47), aralarında husumet bulunan ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) işlettiği marketi, çıkan tartışmanın ardından benzin dökerek ateşe verdi. Olayda Hakan Sekmen yaşamını yitirirken, 4 kişi ile birlikte yangını çıkaran Erkan Sekmen de yaralandı.