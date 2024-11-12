Ağabeyinin marketini benzin dökerek yaktı! 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

YANARAK CAN VERDİ





Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen ve Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda tedavisi süren Erkan Sekmen'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralılar Y.H. Sekmen, kardeşi Yiğit Eren Sekmen, Samet Uğurlu ve Özlem Şahin'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.