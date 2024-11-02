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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2024 Cumartesi 09:34

Afyonkarahisar'ın gizemli toprakları! Geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanıyor

Geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla kadar dayanan Frig Uygarlığı'nın izlerini günümüzde Kütahya, Afyon ve Eskişehir sınırlarına yayılan Dağlık Frigya Bölgesinde görmem mümkün.