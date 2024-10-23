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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 13:40

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası! Karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.