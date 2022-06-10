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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 13:49

Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağara! Su turkuaz rengini kaybetmiyor

Mitolojide aşk tanrıçası Afrodit'in, içindeki suda yüzerek güzelleştiğine inanılan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Zeus Mağarası'ndaki küçük göl, turkuaz rengi ve berraklığıyla dikkati çekiyor.

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