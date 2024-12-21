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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:28

Afrika değil İstanbul! Evden Nil timsahı ve anakonda yılanı çıktı

İstanbul'da kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.

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