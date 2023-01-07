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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 14:18

Ad-soyadı değişikliği başvurularında rekor kırıldı! istenen isimler gülümsetti

Müdür Bal, ayrıca 2-3 ismi bulunan gençlerin de tek ismi tercih etmek için yoğun başvuruda bulunduğunu söyledi.

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