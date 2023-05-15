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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:49

Adıyaman'da deprem nedeniyle tepe çökünce manzara değişti! Komşu köyler böyle görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı, aralarındaki tepenin bir bölümünün deprem nedeniyle çökmesiyle manzarası değişen komşu köyler Öğütlü ve Boyundere görüntülendi.

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