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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 17:16

Adıyaman'da çadır kentin güvenliği Mehmetçiğe emanet

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, oluşturulan çadır kentin asayiş ve güvenliğini Mehmetçik sağlıyor. Yaklaşık 4 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanan Sümerevler Atletizm Pisti'ndeki çadır kentin, emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri jandarma ekiplerince yürütülüyor.

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