Adıyaman'da çadır kentin güvenliği Mehmetçiğe emanet

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, 35 bin metrekare alana sahip Sümerevler Atletizm Pisti'ne çadır kent kuruldu.

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Yaklaşık 4 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanan çadır kentin, emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri jandarma ekiplerince yürütülüyor.

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Çadır kentin giriş ve çıkışında oluşturulan güvenlik noktalarında Mehmetçikler adeta kuş uçurtmuyor. Alanda devriye atan ekipler yabancı gördükleri vatandaşların ise Genel Bilgi Tespiti (GBT) kontrollerini yaparak güvenliği en üst noktada tutuyor.

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Adıyaman'da görev alan Tunceli Yavuzlar Jandarma Komando Özel Harekat Komutanlığı Tabur Komutanı Üsteğmen Koray Yılmaz, AA muhabirine, depremlerin ilk anında Adıyaman'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

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Yaklaşık 450 personelle kente gelerek ilk olarak enkaz arama kurtarma olarak görev aldıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enkaz arama kurtarma çalışmalarının ardından Sümerevler Mahallesi'nde bulunan atletizm pistindeki çadır kentte çalışmalarımıza başladık. İlk olarak burada çadır kurulumu yaparak, faaliyetlerimize başladık. Şu anda ise emniyet, asayiş ve güvenlik olarak çalışmalarımız devam ediyor. Çadır kentte 3 bin 500 kişinin barınma, diğer ihtiyaçları ve güvenliklerini sağlıyoruz. Bu alanda 582 çadırda 3 bin 500 vatandaşımız kalıyor, tamamının güvenliği ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Hayırseverler ile diğer kurum ve kuruluşların yardımlarının dağıtım ve organizasyonlarının sağlanmasında yardımcı olduklarını aktaran Yılmaz, "Her türlü yardımların bütün vatandaşlara eşit şekilde dağıtılması için mücadele ediyoruz. 7/24 esasına dayalı olarak bütün ekiplerimizce burada vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini üstleniyoruz." diye konuştu.