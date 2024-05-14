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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 16:00

Adını duyan geliyor! Türkiye'nin gizli hazinesi

Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler ki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köyler, fotoğrafçılar ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor. Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, doğal yapılarıyla birlikte eşsiz görüntüler sunuyor.

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