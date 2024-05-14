Adını duyan geliyor! Türkiye'nin gizli hazinesi

Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler ki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin ve fotoğrafçılar üst üste yapılı eski taş evlerin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor.

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Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Fotoğrafçılık Kursu kursiyerinden Hilal Çaça da, taş evlerden oluşan köyleri çok merak ettiklerini belirterek; "Arkadaşlarımızla bugün Uzuntaş köyüne geldik. Gezdik dolaştık, çok güzel bir yer, çok sevdik. Evler bayağı eski yapılar. Çok güzeldi, biz çok keyif aldık. İnsanları çok sıcakkanlıydı, çok severek gezdik" diye konuştu.