Adem Amca ve Yaren Leylek'in yıllardır süren hikayesi! Milyonların gönlüne taht kuran dostluk
Balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz, Uluabat Gölü'nde balığa çıktıktan sonra kayığına konan leyleğe tuttuğu balıklardan ikram etti. Aralarında yıllar sürecek ve milyonların gönlüne taht kuran dostluğun ilk adımları da böylece atılmış oldu. Her yıl Eskikarağaaç Leylek Köyü'ne baharda gelen bu leylek, balıkçı Adem Yılmaz'ı unutmayıp onun kayığına konmaya ve birlikte balığa çıkmaya devam etti. Her sabah kayıkta buluşan ikilinin dostlukları tüm Türkiye'de duyulunca, yoğun ilginin ardından leyleğe Yaren ismi verildi. Bu hikaye ‘Adem Amca ve Yaren Leylek' hikayesi olarak hafızalara kazındı. Yaren Leylek ve Adem Amca 2016 yılında fotoğraflanmıştı.