Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu! Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Adana'da "El Nino" sıcakları etkisini gösteriyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

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Kentte, sıcaklığa en çok maruz kalanlar ise ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oldu.

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İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken, fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. Ustalar, 250 derece ölçülen fırının başında çalışıyor.

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BUZLU SUYLA SERİNLEDİLER

Yazın bol bol soğuk içecek tükettiklerini kaydeden ustalar, serinlemek için ise kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor.

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Fırıncılardan Can Delibalta, fırında dışarıdaki sıcakların 4 katı daha sıcakta çalıştıklarını belirtti.

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Delibalta, "Adana'da havalar cehennem sıcakları gibi. Meteoroloji dahi yer yer sıcaklık 60 dereceye ulaşacak diyor. Fırının başında işimiz bitince kafamızı buzlu suya sokuyoruz. Dondurma yiyoruz, soğuk su ve içecek içiyoruz. Ancak o şekilde serinliyoruz. Dönüşümlü olarak fırın başında duruyoruz başka yolu yok. Bir an önce sıcakların bitmesini istiyoruz." diye konuştu.