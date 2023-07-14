Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu! Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Adana'da "El Nino" sıcakları etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Kentte, sıcaklığa en çok maruz kalanlar ise ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oldu.
İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken, fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. Ustalar, 250 derece ölçülen fırının başında çalışıyor.
BUZLU SUYLA SERİNLEDİLER
Yazın bol bol soğuk içecek tükettiklerini kaydeden ustalar, serinlemek için ise kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor.
Fırıncılardan Can Delibalta, fırında dışarıdaki sıcakların 4 katı daha sıcakta çalıştıklarını belirtti.
Delibalta, "Adana'da havalar cehennem sıcakları gibi. Meteoroloji dahi yer yer sıcaklık 60 dereceye ulaşacak diyor. Fırının başında işimiz bitince kafamızı buzlu suya sokuyoruz. Dondurma yiyoruz, soğuk su ve içecek içiyoruz. Ancak o şekilde serinliyoruz. Dönüşümlü olarak fırın başında duruyoruz başka yolu yok. Bir an önce sıcakların bitmesini istiyoruz." diye konuştu.