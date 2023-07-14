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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 10:16

Adanalı fırıncılar serinlemenin yolunu böyle buldu! Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da 'El Nino' sıcakları etkisini gösterirken, 250 dereceye ulaşan fırında ekmek pişiren ustalar kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalıştı.

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