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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 09:25

Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga! 6 kişi silahla yaralandı

Adana'da husumetli akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan biri kadın 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

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