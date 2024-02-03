Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga! 6 kişi silahla yaralandı

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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, akraba olan husumetli iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

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Bu sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu A.Ö.(75), M.Ö.(29), M.D.(26) ve A.Ö.(19) ile isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir ve Seyhan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen A.Ö'yü gözaltına aldı.