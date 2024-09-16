Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi! Cazibesi tekne turlarıyla artıyor

"Turizm açısından daha da ileriye gideceğiz"





Kalenin eşsiz bir manzarasının olduğunu ifade eden Tunç, "Gelen müşteriler gayet memnun ve beklentimizin üzerinde bir talep aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda yatırımlarımız bu yönde devam edecek. Önümüzdeki yıl Pertek Kalesi'ndeki restoranımız da faaliyete girdikten sonra tekne sayımız artacak ve turizm açısından daha da ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Müzisyen Oğuz Buruç da tekne turlarına katılanları müzik etkinlikleriyle eğlendirdiklerini söyledi.