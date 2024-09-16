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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 13:45

Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi! Cazibesi tekne turlarıyla artıyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen tekne turları sayesinde, Keban Baraj Gölü'nün ortasındaki tarihi Pertek Kalesi'ni daha çok turist ziyaret ediyor.