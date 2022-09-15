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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:11

Aç ayı kampı bastı! O anlar kamerayla böyle görüntülendi

Uludağ'da Sarıalan bölgesine inen ayı ağaca tırmanıp, kampçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi. O anlar, kampçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kampı basan ayının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada rekor kırdı.

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