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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 11:55

Abant'ta jandarmanın atlı timleri göreve başladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için jandarmanın atlı timleri görev yapıyor.

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