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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2023 Cuma 17:11

850 yıllık çivisiz cami! 'Kurt boğazı' tekniğiyle yapıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8,5 asır önce 'kurt boğazı' tekniği ile yapılan Göğceli Çivisiz Camisi'nin çatısını tutan ahşap kolonlar zamanla tahrip oldu. Röleve, restitüsyon, restorasyon ve statik projeleri hazırlanan 8,5 asırlık cami bakım için gün sayıyor.

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