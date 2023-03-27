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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:09

80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi! lise öğrencisinin koleksiyonu görenleri kendine hayran bıraktı

Karabük'te lise öğrencisi Muhammet Gündüz, 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 80 ülkenin parasının yer aldığı koleksiyonunu Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde sergiledi.

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