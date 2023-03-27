80 ülkenin parasını toplayarak sergiledi! lise öğrencisinin koleksiyonu görenleri kendine hayran bıraktı

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Çeşitli ülkelerin para ve belgelerini topladığını belirten Gündüz, "İlk olarak madeni para toplamaya başladım. Son 2 yılda işi ilerlettim ve alım yapmaya başladım. 80 ülkenin parası mevcut. 2 bin liradan başlayıp 5 bin lira verdiğim paralar oldu. Bu, paranın piyasada bulunmasıyla alakalı. Koleksiyon bana 30 bin liraya mal oldu." diye konuştu.