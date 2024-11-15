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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 11:30

8 obruklu tarlada zorlu ekim mesaisi tamamlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son 10 yılda çeşitli çap ve derinlikteki 8 obruğun oluştuğu 100 dekarlık tarlada hububat ekimi, tüm tehlike ve zorluklara rağmen yapıldı.