8 Kasım 2022 Salı gününe dikkat! 2025'ten önce son kez yaşanacak

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8 Kasım salı günü, Dünya yaklaşık üç yıl süresince son tam Ay tutulmasını yaşayacak.

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Dolunayın aldığı tuhaf kırmızımsı renk tonu nedeniyle bu tutulma 'Kanlı Ay' olarak da adlandırılıyor.

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ScienceAlert'in haberine göre bu haftadan sonra, bir sonraki tam ay tutulması 13-14 Mart 2025`e kadar olmayacak.

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Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya`dan gözlenebilecek.

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Tutulma Türkiye'de gündüz saatlerine denk geldiği için izlenemeyecek.

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Ay tutulması, Dünya`nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik bir olay.

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Dünya, Güneş`ten Ay`a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya`nın gölgesi düşüyor ve bu olaya "tutulma" adı veriliyor.