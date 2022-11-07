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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 09:43

8 Kasım 2022 Salı gününe dikkat! 2025'ten önce son kez yaşanacak

Bu yılın ikinci ay tutulması 8 Kasım 2022 Salı günü (yarın) gerçekleşecek. Tutulma 2025'ten önce son kez görülebilecek. Bu yönüyle fotoğrafçılar için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak adlandırılabilir.

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