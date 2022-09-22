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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:13

8 asırlık Selçuklu sarayı gün yüzüne çıkıyor! Döneminin ünlü saraylarından biri

Anadolu Selçuklu döneminin ünlü saraylarından biri olan Kayseri'deki Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında devam eden çalışma, alanda ortaya çıkan tonozlu yapının etrafında yoğunlaştı. Kayseri Şeker Fabrikası içerisinde bulunan Şeker Gölü'nün yanındaki Keykubadiye Sarayı'ndaki çalışmalarda Anadolu Selçuklu döneminin saray yaşantısı ile ilgili bulgular da ortaya çıkıyor.

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