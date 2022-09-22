8 asırlık Selçuklu sarayı gün yüzüne çıkıyor! Döneminin ünlü saraylarından biri

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1220'li yıllarda Anadolu Selçuklu Hükümdarı Aleaddin Keykubat tarafından yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları sürüyor.

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Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Biz 2022 yılı çalışmalarına haziran ayında başladık. Haziranda başladığımız kazı sürecinde, geçen sene bu alanda bazı çalışmalar yürütmüştük. Bu sene hem burada hem de alanda bulunan dört kemerli yapı diye tanımladığımız yapının etrafında çalışmalar sürdürdük.

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Belli bir zaman sonra tonozlu yapı etrafında çalışmalara hız kazandırdık. Bu alan bizim için önem kazandı. Ortaya çıkan mekanlar, veriler ve bulgular bize buradaki düzenlemenin çok daha iyi bir fikir verebileceğini göstermişti. Buna bağlı olarak da bu yapının etrafında çalışmaları sürdürüyoruz.

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Bu tonozlu yapı çok harap durumda bir yapı. Bu yapının restorasyonuna yönelik de çalışma yapmak adına bu yapının etrafının açılmasını tercih ettik. Bu sene kazı sonuna kadar burada olacağız. Tonozlu yapı çevresinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Tonozlu yapının ön ve arka tarafındaki çalışmalarda ortaya çıkan verilerin alanla ilgili önemli yorumlamalara sevk ettiğinin altını çizen Baş, "Bazen de birçok farklı döneme ait duvarların ortaya çıkması 'acaba' sorusunu da gündeme getiriyor.

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Burada özgün Selçuklu dönemi sonrasında da belli bölümlerde çok daha fazla tahribatın ve oynamanın olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak da mekanların, duvarların, döşemelerin ve zeminlerin farklı dönemlere ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemleri tespit etmemiz çok fazla mümkün değil.