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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 10:47

76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı! Gaziantep'ten sevindiren haber

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

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