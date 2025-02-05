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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2025 Çarşamba 13:18 |

75 yaşında tek başına mezarlığı temizliyor! 20 yıldır her gün yapıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Raziye Atik, tam 20 yıldır her gün Güzelyurt Mezarlığı'nı temizliyor. Güzelyurt Mahallesi'nin sakinlerinden 75 yaşındaki Raziye Atik, mezarlığın her köşesine titizlikle bakım yaparken, yardım almadan bu işi tek başına üstleniyor.

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