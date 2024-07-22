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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:57

75 milyon yıllık gizem! Fay üstyünde doğu-batı yönünde uzanıyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'nın, jeolojik incelemeler sonucunda ‘75 milyon yaşında genç bir mağara' olduğu belirlendi.

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